Aqaba sadama gaasiplahvatuses Jordaanias hukkus vähemalt kümme inimest

Sadama turvakaamera salvestiselt on näha, kuidas 25 tonni kloori sisaldav gaasimahuti tõstmisel laeva pardale kukkus ning plahvatas.

Sadama ametnike sõnul hukkus kohe vähemalt kümme inimest ning sajad said vigastusi. Tekkinud mürgine gaasipilv levis üle laeva ja sadama ning tekitas kahjustusi ka plahvatuskohast kaugemal viibinutele.

Meedia teatel suureneb ohvrite arv, paljud vigastatud on kriitilises seisundis.

Õnnetus juhtus Hongkongi lipu all seilaval laeval MV Forest 6. Õnnetuse põhjuste kohta ei ole ametlikku infot avaldatud, BBC teatel oli tegemist kraana tehnilise rikkega.

Punase mere kirdeosas paiknev Aqaba on Jordaania ainus meresadam. Võimud on soovitanud linna elanikel mürgistusohu tõttu püsida siseruumides. Õnnetuse tõttu on suletud ka sadamast seitsme kilomeetri kaugusel asuv Aqaba supelrand.