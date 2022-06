Paldiski LNG-projekti arendava osaühingu Pakrineeme Sadam juhatuse liige Marti Hääl ütles, et praegu ei ole sobiv aeg rääkida sadama või haalamiskai ärimudelist või tulude jagamisest, kuna olukord energiaturul muutub kiiresti. Küll on tema sõnul kindel, et siinses piirkonnas on gaasi laevadelt kaldavõrku pumpamise võimekust eluliselt vaja ning praegu LNG imporditerminale piirkonnas piisavalt ei ole.