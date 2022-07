Laevafirma ja energiaettevõte hakkavad Prantsusmaal toidujäätmetest biometaankütust tootma

Laevandus kui maailma suurim transpordikanal on ühtlasi ka üks suurimaid keskkonnareostajaid, kuna laevad kulutavad liikumiseks väga suuri kütusekoguseid. Seetõttu otsivad laevandusettevõtted loodussõbralikumaid asenduskütuseid ning üheks selliseks on biometaan.

CMA CGM ja ENGIE teatasid eile, et ehitavad 2026. aastaks Prantsusmaale Le Havre sadamasse 150 miljonit eurot maksva biometaanitehase, mis hakkab tootma 11 tuhat tonni biometaani aastas, toorainena kasutatakse toidujääke, vahendas Reuters.

Laevafirma CMA CGM on juba praeguseks mitmed uued laevad ehitanud jõuallikatega, mis suudavad kasutada nii tavapärast naftast toodetud laevakütust kui LNG-d, tänavu juunis teatas ettevõte, et on tellinud ka esimese metanooliga sõitva kaubalaeva.