Paatide rendiäppi niipea oodata pole

Paadirendifirma BoatBox juht Rainer Nikiforov tutvustab Haven Kakumäe sadamas rendipaati, mis antakse küll välja ilma kaptenita, kuid mille juhtimiseks on vajalik väikelaevajuhi tunnistus.

Suve alguses oli Eestis registreeritud üle 37 000 väikelaeva ning paate ja paadisõitjaid lisandub Eesti randadesse kiiremini kui sadamaid ja paatide veeskamiskohti juurde ehitatakse. See on tekitanud turu ka paadirendiettevõtetele, kuid esialgu on rendipaate Eestis mitte sadades, vaid kümnetes.