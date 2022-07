Jeff Bezos siiski ei lase Rotterdami silda lahti monteerida

Talvel teatavaks saanud plaan võtta Jeff Bezose ehitatava purjelaeva tehasest merele toimetamiseks osaliselt lahti Rotterdami vana sild De Hef on hetkel päevakorrast maas, kinnitas Bloombergile Rotterdami abilinnapea Vincent Karremans. Tema sõnul teatas Bezose superjahti ehitav laevatehas Oceanco, et ei taotle silla lahti võtmiseks luba.

Plaan ajalooline sild koost lahti võtta ning muuta sellega seoses mitmeteks nädalateks Rotterdami kesklinna liiklust, tekitas kohalike poliitikute ja linnakodanike seas tugeva vastuseisu. «See inimene on teeninud oma raha töötajaskonda kärpides, maksude tasumisest kõrvale hoides ja seadusi ning reegleid vältides - ja nüüd me peaksime tõmbama maha oma imeilusa rahvusliku monumendi,» protestis Rotterdami kohalik poliitik Stephan Leewis veebruaris.

Karremansi esindajad ei täpsustanud, kas Oceanco kavatseb leida laeva merele viimiseks teise marsruudi või muudab ehitusplaane selliselt, et laev mahuks silla alt läbi. See tähendaks, et osa laeva taglastamisega seotud töid tuleks teha mõnes teises asukohas.