Saare Yachts saksa reederid seilavad tutvuma jahtide sünnikohaga

3. juulil alustas 14 Saaremaal ehitatud purjelaevast koosnev laevastik Eckernförde sadamast Saksamaal teekonda kirde suunas, et külastada Nasval asuvat Saare Paadi laevatehast. Kaubamärgi Saare Yachts all on Nasva purjekaehitajad valmistanud sadu jahtlaevu, suurim välismaine turg on olnud Saksamaa.

Seltskond sakslastest Saare Yachts omanikke otsustaski nüüd, et purjetavad Saaremaale ning tutvuvad tehasega, kus nende laevad on valmistatud. Eskaadris osalevad laevad on ehitatud eri aastakümnetel, kuid Saare Yachts esindaja Peeter Sääse sõnul on need kõik tänaseni eeskujulikus korras ning igati merekõlblikud nii pikemaks purjematkaks kui võistlemiseks.