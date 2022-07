Merenduse lühiuudised

Saaremaa purjekad seilavad Saksamaalt Kuressaarde

Saaremaal Nasval valminud Saare Yachts purjejahtide sakslastest omanikud kogusid kokku eskaadri ning seilavad Saaremaa poole, et tutvuda saarega, kus nende jahid on ehitatud. Lisaks on neil plaanis külastada laevatehast Nasval ning anda laevameistritele tagasisidet nende töö kvaliteedi kohta. 3. juulil alustas 14 Saaremaal ehitatud purjelaevast koosnev laevastik Eckernförde sadamast Saksamaal teekonda Saaremaale. Teel külastatakse mitmeid Taani, Poola ja Leedu sadamaid, Kõiguste sadamasse loodavad sakslased jõuda selle nädala lõpuks. PM