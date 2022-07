Maailmamere piraatlus on langenud 30 aasta madalaimale tasemele

IMB piraatluse aruandluskeskus (PRC) sai jaanuarist juunini teateid 55 laeva pardale tungimises, kahest rünnakukatsest ja ühe laeva kaaperdamisest. Samas ei toimunud meeskonna inimrööve. «See pole hea uudis mitte ainult meremeestele ja laevandustööstusele, vaid ka kaubandusele, mis soodustab majanduskasvu,» ütles IMB direktor Michael Howlett ning lisas, et riskipiirkonnad ja laevanduskogukond peavad jääma valvsaks. «Julgustame valitsusi ja reageerivaid asutusi jätkama oma patrulle, millel on hoiatav mõju piraatlusele,» rõhutas Howlett. Kuigi teatatud vahejuhtumite vähenemine on tervitatav areng, hoiatab IMB HRV jätkuvalt liigse rahulolu eest. 96 protsendil kirjeldatud vahejuhtumitest tungisid ründajad rünnatava laeva pardale ja hoolimata sellest, et perioodi jooksul ei teatatud ühestki meeskonna inimröövist, jätkub vägivald ja meeskondade ähvardamine – 23 meeskonda võeti pantvangi ja viit inimest on ähvardatud.