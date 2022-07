Soome purjetajad on leidnud tee uuenenud Hara sadamasse

Nõukogudeaegse Hara allveelaevade baasi akvatooriumis on valminud kõiki sadamteenuseid pakkuv Hara väikelaevasadam. Samas tegutseb Hara Seilamise Seltsi nimeline jahtklubi. Seltsi kommodoor Marti Hääl ütles, et tegelikult juba mitu aastat tegutsenud Hara väikelaevasadam võib klubi- ja restoranihoone valmimisega kinnitada, et nüüd on saadaval kõik tänapäevased sadamateenused. Lisaks kohalikele paadiomanikele ja purjesportlastele on sadama avastanud ka Soome merematkajad.