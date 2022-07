Riigikogu võttis vastu laevade infosüsteemi õigusraamistiku

Infosüsteem peaks aitama kaasa Eesti laevanduse konkurentsivõime kasvule, kuna võimaldab laevaomanikel ja nende esindajatel esitada taotlusi oma laeva registreerimiseks või ülevaatuse teostamiseks ning saada ülevaadet oma laevadest ning kehtivatest tunnistustest. Samaaegselt on see töövahendiks transpordiameti järelevalveametnikele, kellele tekib uus, kaasaegne menetluskeskkond, mis peaks tõstma töö kvaliteeti, kiirendama protsesse ja automatiseerima ülevaatuse käigus tehtavaid toiminguid.

Infosüsteemi kaudu saab elektrooniliselt väljastada tunnistusi, mis on eelseadistatud ja sisaldavad juba konkreetse laeva ja ülevaatusega seotud andmeid ning süsteemis olevaid andmeid vahetatakse teiste asjaomaste asutustega. Näiteks vajavad oma riikliku järelevalve ülesannete täitmisel andmetele ligipääsu politsei- ja piirivalveamet ning keskkonnaamet, kes saavad andmekogusse kantud andmete alusel veenduda, kas järelevalve objektiks olev laev on tehniliselt korras ja ohutu või kas näiteks isikkoosseis on teatud tegevuseks kvalifitseeritud ning kompetentne.