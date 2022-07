Kakumäe lahel TIlgu sadamas algasid purjetamisklassi Zoom8 MM sõidud

2022. aasta Zoom8 klassi MM sõidetakse tänasest pühapäevani Kakumäe lahel, võistluste regatibüroo asub Tilgu sadamas, teatas Eesti Jahtklubide Liidu esindaja. Korraldajate sõnul on võistluste organiseerimine hea väljakutse, mille kaudu saab näidata, et ka väiksemad jahtklubid väljaspool Tallinna on huvitatud ja võimelised rahvusvahelisi tiitlvõistlusi korraldama.