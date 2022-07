India kohus arestis Eesti firmale tasumata kütusearve tõttu Venemaa relvalaeva

23 500 dollarise kütusearve tasumata jätmise tõttu andis India Kerala osariigi kõrgem kohus välja korraluse arestida Venemaa laev MV Maia-1, teatas ajaleht The Times of India. Kohtunik Sathish Ninan andis arestimääruse välja Eesti firma Bunker Partner OÜ Kochis asuva advokaadibüroo TX Harry Karuvelipaddy hagi alusel.

Cochin Port Trust sadamas asuv laev on nüüdseks India võimude kontrolli all ning jääb sinna nii kauaks, kuni kütusearve on tasutud. Relvad, mille Venemaa laev India mereväele tõi, lubas kohus siiski laevalt lossida.