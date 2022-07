CDC eemaldas USA kruiisilaevanduselt kõik Covid-19 piirangud

CDC reeglid on olnud USA vetes ristlevatel kruiisilaevadel üldine standard alates Covid-19 viirusepuhangu algusest 2020. aastal. Kuna paljud viirusekolded said alguse ristluslaevadelt, kus väikesel pinnal on korraga koos palju inimesi erinevatest maailma paikadest, rakendas haiguste kontrolli ja tõrje keskus laevadele ranged viirusetõrjemeetmed, mis sundisid firmasid laevade väljumisi tühistama ning tõid ettevõtetele kaasa hiigelkahjumid. 2020. aasta märtsis pani CDC kõik ristluslaevad 15 kuuks seisma, samal ajal kui teised reisijateveo liigid nagu lennukid, rongid ja bussid jäid avatuks, märkis portaali GCaptain kolumnist Mike Schuler.

Reegleid leevendati 2021. aasta juunis, kui laevafirmadele anti luba ristlusreise korraldada, kuid kehtestati ranged nõuded. Näiteks lubati pardale ainult vaktsineeritud reisijaid ja meeskonnaliikmeid, piirati inimeste arvu ja liikumist laevadel ning nõuti pidevat desinfitseerimist ja testimist.

Portaali info kohaselt on nüüdseks kõik CDC kehtestatud Covid-19 viirusega seotud reeglid nüüdseks tühistatud ning laevad jätkavad tervishoiunõuete täitmist omaenda programmide alusel.

«CDC programm kasutas värvikoodide süsteemi, mis näitas haiguse leviku taset igal laeval eraldi. 18. juulist on see kadunud ning koduleht, millelt sai koode kontrollida, on maha võetud,» teatas Schuler.