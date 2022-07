Pärnus sildus üle kahe aasta ristluslaev 80 turistiga

Orula tõdes, et pärast pikka ristlusreiside pausi on siinsed giidid ennast taas vormi ajanud ja pakuvad huvilistele samu marsruute, mis enne koroonaviiruse tulekut.

Turismikorraldaja sõnutsi on kruiisituristide maapealse programmi koraldamine paras proovikivi, sest andmed selle kohta, kes kuhu minna tahab, saabuvad viimasel minutil.

Logistikaagentuuri Estma laevaesindaja Artur Pavlenko sõnade kohaselt on ristlusreisijate turgu mõjutanud enim koroonaviirus, mille taandumise järel pole turg varasemale tasemele taastunudki. Samuti on reiside arvu vähendanud Peterburi kui turismisihtkoha kadumine ristlusretki pakkuvate firmade programmivalikust.

Hebridean Sky selle aasta reisid Pärnussegi on seotud sellega, et algselt oli reisikavas Neevalinna külastamine, aga kuna see ära jäi, asendati Peterburi suvepealinnaga.