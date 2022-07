Firma paigaldas Kakumäe sadamasse automaatse mereprügi püüduri

PortBin Tide prügipüüdurid töötavad sarnasel põhimõttel nagu tolmuimeja: vee all olev elektrimootoriga pump imeb vett läbi püüduri ning koos veega kogujasse tõmmatud prügi jääb vastavasse kotti kinni. Piirkondades, kus tõus ja mõõn on tugevamad, kasutab prügikoguja ära ka veetaseme kõikumist ning prügi aitavad püüdurisse suunata ujuvad poomid.

Kakumäe sadamasse paigaldatud PortBin on suurim mudelitest, mida Finsulate pakub ning sel asendavad täispuhutavaid poome sadamakaide seinad. Kuni tuhat kilo prügi koguv PortBin vajab paigaldamiseks vähemalt 120 sentimeetri sügavust vett ja tugevate seintega sadamanurka. Väiksemad prügipüüdurite mudelid koguvad korraga kuni 30 kilogrammi prügi ning neid saab panna ka 90 sentimeetri sügavusse vette.

Finsulate Baltic OÜ juht Markko Sinkkonen selgitas, et suur prügipüüdur sobib eelkõige suurematesse sadamatesse, kus prügikotti saab kraanaga välja tõsta.

«Esimese tühjenduse põhjal saab öelda, et Kakumäe sadam on üsna puhta veega ja väga palju prügi ei tulnud. Üht-teist seal siiski oli,» märkis Sinkkonen. Tema sõnul võiksid prügipüüdurid olla kõigis suuremates sadamates, sest kuigi inimeste keskkonnateadlikkus on järjest paranenud, satub sadamates ikka prügi vette.