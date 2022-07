Tankerite tumeturg kogub jõudu ning konkureerib legaalse naftaäriga

Mitmed Kesk-Aasia naftariigid on olnud sunnitud oma toornafta hindu langetama, kuna sanktsioneeritud riikide sooduspakkumised tankerite pimeturul on klientidele liiga ahvatlevad, selgub energiaanalüütikaplatvormi Vortexa analüüsist.

Vortexa jälgib 11 peamiselt Aframax klassi tankerit kandevõimega 80 000 - 120 000 tonni, mille kohta on teada, et need tegelevad Venemaalt pärit toornafta veo ning ship-to-ship (STS) ümberpumpamisega merel. Enamasti lülitavad need laevad STS pumpamiste ajaks oma automaatse asukohamääramise seadme (AIS) välja ning nafta ümberlaadimine mõne teise riigi laevale tehakse vaiksel käigul liikumise pealt. Vortexa peaökonomist David Wech usub, et selliseid ümberpumpamisi on alates aprillist tehtud 16 korral.