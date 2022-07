MKM ei toeta Sunly Hiiumaa meretuulepargile hoonestusloa andmist

Ministeeriumi sõnul on Riigikohus tühistanud 8. augusti 2018 otsusega Hiiu maakonnaga piirneval merealal maakonnaplaneeringu tuuleenergeetika tootmise alade osas. Sellest lähtuvalt on Sunly Windi planeeritava tuuleelektrijaama osas riigi eriplaneeringu koostamine kohustuslik, sest vastaval merealal puudub nimetatud ehitise asukohta käsitlev kehtestatud üleriigilise planeeringu teemaplaneering.

Vaatamata asjaolule, et kavandatava tuulepargi koguvõimsus on 4 megavati võrra väiksem kui planeerimisseaduses kehtestatud tuulepargi nimivõimsus 400 megavatti, on 33 elektrituulikust koosneval ja 82 ruutkilomeetri suurusel alal laiuval tuulepargil MKM-i sõnul oluline ruumiline mõju ning selle asukoha valiku ja toimimise vastu on suur riiklik huvi.