Venemaale pääsu ootavate laevade ankruala Lahemaa reidil püsib

Mais kirjutas Postimees, kuidas Soome lahele on tekkinud mitteametlik ankruala, kus mõnel päeval võib korraga seista 20 ja rohkem Venemaa vetesse sisenemist ootavat tankerit. Laevad hakkasid Käsmu ja Porvoo vahelisel merealal ankrusse jääma alates 2019. aastast, kui Venemaa kehtestas korra, et kui laev on Venemaa vetesse sisenenud, peab ta sõitma otse sadamasse ega tohi mujal ankrul seista. Samas on Ust-Luuga sadamas sageli pikad ootejärjekorrad, nii et laevad peavad kai äärde pääsemiseks kusagil aega parajaks tegema.