Miinihirm: viljavedu Ukrainast võib hakata pärssima meremeeste puudus

Ukraina sadamatesse on lõksu jäänud ligikaudu 80 laeva, millest enamiku meeskonnad on piirkonnast evakueeritud. Osale laevadest on jäetud minimaalne meeskond, et laevu töökorras hoida, kuid neist ei piisa laevade merele viimiseks, teistel laevadel on vaid valvurid. Laevade sõidukorda seadmiseks, lastimiseks ning väljasõitmiseks tuleb laevadele toimetada uued meeskonnaliikmed.