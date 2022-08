Port Salmistu juhatuse liige Stig Rästa avas Salmistu sadama kontserdiga

Salmistu sadama renoveerimistööd said tegelikult valmis eelmisel sügisel, kuid sadamaoperaatori konkurss võttis nii palju aega, et operaator Port Salmistu sai tõsisemalt tegevust alustada alles selle hooaja alguses.

«Oleme lühikese ajaga saanud nii kaugele, et asjad toimivad, saab paadiga maalt merele ja vastupidi», ütles sadamakapteni kohusetäitja Silver Rästa. Salmistu vabatahtlik merepäästja Madis Praks ütles, et hetkel on sadamas täidetud umbes 23 kaikohta ehk ligikaudu pooled paadikohad, kuid kohalike paadiomanike seas on huvi suur ja järgmiseks hooajaks võib prognoosida juba suuremat täituvust.