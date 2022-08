Hiinas vette lastud 400-meetrine konteinerilaev on uus maailma suurim

Hudong Zhonghua Shipbuilding’s Changxing Shipbuilding Base dokis Hiinas Shanghai Changxing'i saarel lasti vette maailma suurim konteinerilaev MSC Tessa. 399,99 meetri pikkuse ja 61,5 meetri laiuse laeva kogumahutavus on 24 116 TEU (tinglikku merekonteineri ekvivalentühikut). Eelmisest maailma suurimast konteinerivedajast, samas tehases ehitatud Evergreen Ever Alot'st on Tessa suurem 112 TEU võrra.