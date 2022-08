Reini jõe madal veetase häirib laevaliiklust

Kaub's Saksamaal mõõdeti Reini jõevee tasemeks üle meetri vähem, kui tavaline veeseis. Kuna tegemist on olulise kaubateega, tähendab jõe veetaseme langemine, et suuremad laevad ei saa tavapärase koormaga jõel liigelda ning osade kaupade ja materjalide vedudes on hakanud tekkima katkestused.

Näiteks Šveitsi toodavate naftasaaduste maht on vähenenud sel määral, et on tekitanud vajaduse riigis osaliselt kasutusele võtta strateegilised vedelkütusevarud. Šveitsi varustuskindluse eest vastutav föderaalvalitsuse amet FONES teatas, et riik võtab suvekuudel kasutusele 245 000 kuupmeetrit ehk 6,5 protsenti strateegilise varuna hoitavast kütusest, vahendas Eesti varude keskus.