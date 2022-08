Tühi aku ja lõppenud kütus on mereabi väljakutsete peapõhjused

Koos hobilaevastiku kasvuga tuleb juurde ka juhtumeid, kui paadiomanikud merel hätta jäävad. Viimane väljakutse oli teisipäeva hilisõhtul. 30-jalasel Soome purjekal oli Haapsalu lähistel mootor üle kuumenenud ning laev polnud võimeline omal jõul kitsas faarvaatris navigeerima. Reservpäästerühma merepäästjad sõitsid kohe välja ning kell pool kolm öösel jõudis purjekas turvaliselt sadamasse. Sel suvel oleme lahendanud kümmekond klassikalist mereabijuhtumit, lisaks on olnud hulk «peaaegu juhtumeid», mil merepäästjad on olnud juba väljasõiduvalmis, kuid olukord on teisiti lahenenud, rääkis Killandi.

Kuna info levib, et Trossi kaudu on merel kiiresti ja tasuta abi saadud, lisandub uusi liikmeid iga päev. Tasuta mereabi osutatakse siiski vaid neile, kes on süsteemiga eelnevalt liitunud ning tasunud 88-eurose aastamaksu. Mitteliitunud abivajajad tuuakse samuti merelt ära, kuid nemad peavad arvestama, et kütusetakso teenuse või pukseerimise eest esitatakse arve vastavalt päästetööde tegelikele kuludele. Trossi liikmete õigus saada mereabi laieneb kõigisse Skandinaavia maadesse, samuti võivad sealsed merematkajad arvestada Eesti Trossi süsteemi abiga.