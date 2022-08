Venemaa-vastaste sanktsioonide tõttu on Muuga sadamasse toppama jäänud 80 000 tonni väetist, millest 12 000 tonni on plahvatusohtlik ammooniumnitraat. Sillamäe sadamas seisab tuhandete tonnide viisi ammoniaaki, mis on samuti plahvatusohtlik ja mürgine aine. Keemiaterminali mahutite kogumahutavus on üle 40 000 kuupmeetri, aga kui palju ammoniaaki Sillamäel täpselt seisab, ei ole kauba omanikud avaldanud. Ka tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) hinnangul on plahvatusohtlike ainete kogus ning nende võimalik plahvatusjõud asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud info ning täpseid koguseid amet ei kinnitanud.