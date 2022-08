Vormsi vald otsib Rälby sadama ehitajat

Eesmärgiks on olemasoleva muuli rekonstrueerimine, mille käigus tagatakse muuli küljel piisav sügavus kalapaatide ning huvisõidualuste veeskamiseks. Samuti ehitatakse muuli maapoolsesse otsa välja slipp, mille küljele ehitatakse koht ujuvkai paigaldamiseks, selgub hanketeatest. Süvendatakse ka paatide veeskamiseks vajalikku ala.

Rälby sadamas on olemasolev muul pikkusega 120 meetrit, millest esimeses etapis rekonstrueeritakse 40-meetrine lõik. Muuli sisse paigaldatakse 1,2-meetrise läbimõõduga truup, et parandada veeliikumist ranniku ääres. Praegune slipp on 17,7 meetrit pikk.