Laevafirma paigaldas ookeani vaalade eest hoiatavad nutipoid

Põhja-Atlandi kiusvaal (Eubalaena glacialis) võib kasvada rohkem kui 20 meetri pikkuseks ning kaaluda kuni sada tonni. Planktontoidulised vaalalised on suured ja aeglased ning nad on kantud Punasesse raamatusse.

Nutipoid monitoorivad akustiliselt mereala Norfolki, Virginia ja Savannah rannikul ning edastavad info tuvastatud vaalade kohta laevade navigatsioonisüsteemidele. Poide asukohad on valitud USA põhjaosa tihedama laevaliiklusega sadamate lähistele, kus on ühtlasi ka vaalade peamised liikumisteed ning kus on toimunud kõige rohkem laevade otsasõite vaaladele. Kokkupõrgete vältimiseks on tehtud ettepanek vähendada ka laevade sõidukiirust vaalade liikumispiirkonnas.