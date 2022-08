Riigikontroll: ministeeriumide saamatus seab ohtu Eesti kui merendusriigi maine

Arvestades seda, et 12 aastat tagasi välja toodud puudusi ei ole praeguseni kõrvaldatud, on riigikontrolli sõnul risk, et läheneva kohustusliku auditi tulemus ei ole Eestile soodne. Auditi tulemusel tehtavad märkused võivad näidata, et Eesti ei suuda täita välislepingutega võetud kohustusi, sealhulgas neid, mis puudutavad meresõidu ohutust ja merereostuse vältimist laevadelt.