Transpordiamet laiendab meremeeste senist eksamisüsteemi

Ülemaailmses meremajanduses seilavad laevad eri riikide sadamate vahel, mistõttu on rahvusvaheline merendusorganisatsioon IMO meremeeste haridus- ja kvalifikatsiooninõuded ühtlustanud. Et meremees saaks laeval töötada, on tal vaja kehtivaid kutsetunnistusi ehk nii-öelda diplomi vahelehti, mida on õigus väljastada IMO nõuetele vastavatel riikide mereadministratsioonidel.