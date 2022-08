Felixstowe sadama streik ähvardab jõulukingid hiljaks jätta

Logistikaanalüütikaettevõtte Project44 hinnangul on streik juba praeguseks seadnud rahvusvahelised tarneahelad suure surve alla ning aasta kõige aktiivsema ehk jõulueelse müügiperioodi kaupade hilinemine on «järjest tõenäolisem», vahendas Bloomberg.

«Isegi kui streik saab nädalaga läbi, mis praegu paistab ebatõenäoline, võtab konteineriliikluses tekkinud segaduse klaarimine mitmeid nädalaid ning see põhjustab edasistes tarneahelates massilisi hilinemisi,» kommenteeris Project44 aseresident Josh Basil. Tema sõnul toob konteinerite suunamine teistesse sadamasse doominoefektina kaasa segadused ja hilinemised üle kogu Euroopa. Ühendkuningriigi võime konteinereid käidelda on vähenenud sel määral, et sinna mõeldud laevu on juba hakatud ümber suunama Hollandi Rotterdami ning Prantsusmaa Le Havre sadamatesse.