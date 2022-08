Vene laev toimetas Krimmi lähistele Süüriast pärit relvasaadetise

Teistel fotodel olid õhutõrjepatarei komponendid jäädvustatud 12. ja 17. augusti vahel Tartouse sadamas. 20. augustiks olid need kadunud ja ISI jõudis järeldusele, et need viidi üle Venemaa laevale Sparta II, mis väljus Tartousist ning suundus Mustal merel Krimmi lähedal asuvasse Venemaa sadamasse Novorossiiskisse.

Refinitiv Eikoni andmed näitavad, et Sparta II jõudis Novorossiiskise Dardanellide väina kaudu Türgis. Venemaa kaitseministeerium keeldus kommentaaridest. Venemaa on säilitanud sõjalise kohaloleku Süürias alates 2015. aastast, mil riik sekkus Süüria presidendi Bashar al-Assadi poolel sealsesse kodusõtta. Kui õhutõrjepatarei üleandmine kinnitust leiab, viitab see Venemaa märkimisväärsele sammule õhutõrje tugevdamiseks Ukraina rinde lähedal, kus Venemaa väed on viimastel nädalatel saanud mitmeid kahjustavaid rünnakuid.