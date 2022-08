Kallist LNG laevakütust odavama Venemaa gaasiga asendada ei saa

Laevaettevõtetel, kes Euroopa keskkonnasäästuprogrammi Fit55 vaimus tegid enne koroonapandeemiat ja sõda Ukrainas otsuse panustada naftast keskkonnasõbralikumale LNG-kütusele (veeldatud maagaas), on käes kibedad ajad. Kunagine unistus rohepöördest tähendab, et kütuse eest tuleb maksta kolm korda rohkem. Suured laevad kulutavad kütust tohutul hulgal - reis Tallinnast Helsingisse võib neelata kuni kümme tonni kütust, kuid LNG kuupmeetri ehk tonnihind on Rotterdamis alates juunikuust tõusnud enam kui kolm korda ehk 1466 dollarilt 4545 dollarini. Tallink teatas juba juunikuus, et ei kasuta enam kõrge hinna tõttu LNG-d, Viking Line väitis augustis, et firma laevastiku uusim laev Viking Glory sõidab jätkuvalt veeldatud gaasiga. Kust ja mis hinnaga LNG-d ostetakse, ettevõte ei kommenteerinud.

Nii järsk hinnatõus on viinud vandenõuteoreetikud kahtlustuseni, et ehk kasutatakse laevade LNG kütuseks siiski Venemaalt pärit LNG-d või maagaasi, kuid eksperdid lükkavad selle arvamuse ümber. Spetsialistide sõnul ei ole võimalik, et keegi kuskil Eestis Venemaalt pärit tavalist maagaasi jahutab ja LNG-ks kokku pressib ning müüb seda siis Norra või USA gaasi pähe. Sellist tehnikat Eestis ei ole. Postimeest nõustanud spetsialist selgitas, et tavalisest maagaasist LNG tegemiseks ehk veeldamiseks peab gaasi jahutama -162 kraadini. Vastavaid seadmeid suurte gaasikoguste jahutamiseks Eestis ei ole, mistõttu ei ole ka võimalik, et kohapeal seda kütuseliiki saaks valmistada.