Suessi kanalis jäi järjekordne laev kinni, kanal oli 5 tunniks blokeeritud

Affinity V on 252 meetri pikkune ja 45 meetri laiune tanker kogumahutavusega 114 070 DWT ning laeva süvis on 11,2 meetrit.

Kohas, kus laev kinni jäi, on kanal nii kitsas, et laevad saavad seal liikuda vaid ühes suunas korraga. Pärast konteinerilaeva Ever Given kinni jäämist lubas kanalit haldav Egiptuse riiklik kanaliamet laevateed süvendada ning hankida juurde puksereid, kes vajadusel saaksid laevu abistada.