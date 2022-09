Gibraltari lähedal murdus kaubalaev pooleks, kardetakse keskkonnakatastroofi

Kaubalaev OS 35 sai esmaspäeval kokkupõrkes LNG tankeriga vigastada ning on nüüd pooleks murdumas

Kokkupõrkes LNG tankeriga vigastatud kaubalaev on pooleks murdumas, meeskond on laevalt evakueeritud ja ametnikud valmistuvad reostusega võitlema. Laeval on 400 tonni naftat ja diiselkütust.