SUP-laudade buum Eesti vetel jätkub

«Märkasime juba eelmisel aastal SUP-laudade müügibuumi, kuid sel aastal on müük veelgi muljetavaldavam. Usume, et lagi ei ole veel saavutatud ning veesport on populaarsuse tõusuteel,» ütles Kaup24 kommunikatsioonijuht Kristiina Vahesalu pressiteates. Tema sõnul eelistavad ostjad tooteid, mida on mugav transportida ning näiteks järvele kaasa võtta.