Riik läheb uuele katsele tellida viies Saaremaa-Hiiumaa parvlaev

Lepingupartner Deltamarin Ltd omab 30-aastast kogemust laevade projekteerimises ja nende klientide seas on sellised tuntud ettevõtted nagu AS Tallink Group, Stena Line, DFDS, Viking Line ja teised. Samas kinnitas Postimehe allikas, et ühtki Eesti suursaarte liinide laevadega sarnanevat alust ehk lühikese vahemaa katmiseks mõeldud ro-ro reisiparvlaeva Deltamarin projekteerinud ei ole.