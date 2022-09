Algav taifuunihooaeg sulgeb sadamaid ja sakutab laevu

Shanghai kohalik sadamavalitsus on tõstnud erakorraliseks olukorraks valmisoleku taset, kuna Hinnamnor on tugevnenud supertormiks, mille tuulekiirus ulatub 52 meetrini sekundis. Peatatud on praamiliiklus ning vähendatud konteinerilaevade vastuvõttu Yangshani sadamas. Ningbo ja Zhoushani linnades on võimud alates tänasest sulgenud koole ning viinud oma päästeteenistused kõrgendatu valmisolekusse.