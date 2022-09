Shell ja laevanduskontsern MSC sõlmisid rohekoostööleppe

Laevandus kui maailma suurim kaubatranspordiliik on ühtlasi ka üks suurimaid keskkonnasaastajaid, kuna laevad kulutavad suuri kütusekoguseid ning kasutavad avaookeanil sõitmiseks odavaimat, kuid ühtlasi ka enim keskkonda reostavat laevakütust ehk naftatöötlemise jääkidest tehtud raskekütust. Kui raskekütuse probleemiks on lisaks CO2, lämmastiku- ja vääviliühendite emissioonile, siis näiliselt palju keskkonnasõbralikumad LNG-laevad paiskavad keskkonda ka metaani.

Fossiilsete kütuste põletamisel tekkiva CO2 probleemiga on laevandusettevõtted tegelenud juba pikka aega ning vastavaid regulatsioone on karmistanud ning karmistavad ka Euroopa Liit ning rahvusvaheline merendusorganisatsioon IMO. Metaaniga on aga vähem tegeletud. Teadlased on juhtinud tähelepanu, et metaan on üks ohtlikumaid kasvuhoonegaase ning laevanduse rohelisemaks muutmiseks peavad riigid astuma kiireid samme ka metaaniheitmete vähendamiseks.