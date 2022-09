Norra ujuv näitusepaviljon Lõhesilm valmis Tallinnas BLRT tehases

Tookord ei soovinud firma ebatavalise meresõiduki kohta kommentaare anda, kuid nüüdseks on selgunud, et Salmon Eye ehk Lõhesilma nime kandev ujuv kompleks asub maalilises Hardangerfjordis, mida külastavad igal aastal tuhanded turistid.

«BLRT Grupp on aastaid panustanud vesiviljeluse arengusse Norras: viimaste aastakümnete jooksul oleme ehitanud ja paigaldanud Norra fjordidesse ligi 400 kalakasvatuspargast. Ent taoline haruldus on meie käe all sündinud esimest korda. Tahan veel lisada, et projekt viidi ellu karvapealt nii, nagu Taani arhitekt ja Norra projekteerijad oma lahenduse algselt visualiseerisid,» rõhutas Marketex Marine’i juhatuse esimees Fjodor Kvitš pressiteate vahendusel.

«Eesti ettevõtted on korduvalt tõestanud oma võimekust viia ellu ka kõige keerukamaid Norra klientide projekte. Ujuvkeskuse Salmon Eye avamine annab taas tunnistust Eesti ja Norra partnerluse tugevast alusest ning tihedast koostööst, mis läheb kindlasti meie riikide vaheliste suhete ajalukku. See, et BLRT Grupp valiti projekti elluviijaks, näitab, et tegu on asjatundliku ja kvalifitseeritud tegijaga. Norra klientide usaldus motiveerib Eesti ettevõtteid täitma oma kohustusi hästi ja õigel ajal, mis loob soodsa kasvupinnase uute lepingute sõlmimiseks tulevikus,» vahendas BLRT grupi pressiesindaja Eesti suursaadiku Norras Lauri Bambuse sõnu.