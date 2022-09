Rumeenia sõjalaev sai Mustal merel vene miini plahvatuses vigastada

Miinid ilmusid Musta mere vetesse pärast Venemaa rünnakut Ukrainale tänavu veebruaris ning need on liikunud Ukraina vetest ka naaberriikide Rumeenia, Bulgaaria ja Türgi merealadele. NATO riikide miinitõrjelaevad on tegelenud miinide kahjutuks tegemisega, kuid kuna ujuvad miinid ei püsi ühel kohal, on nende leidmine ja likvideerimine keeruline.