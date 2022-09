Kreeka rannavalve tegi Türgi reisilaeva suunas hoiatuslasud

Kreeka peaminister Kyriakos Mitsotakis teatas, et tegemist on naaberriigi poolse kiusamisega. Juhtum leidis aset Egeuse mere põhjaosas, kus kaks Kreeka rannavalvelaeva püüdsid laevakontrolliks kinni pidada Ida-Aafrika riigi Comorose lipu all seilanud 93-meetri pikkust reisilaeva Anatolian. Laeval oli 18 meeskonnaliiget, keegi neist juhtumis vigastada ei saanud, teatas Bloomberg.