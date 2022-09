iPhone 14 töötab merel ka SOS satelliitmajakana nagu EPIRB

Tavapärane EPIRB on suhteliselt suure antenniga ning kallis seade, mida lisaks kommertslaevadele kasutavad ka avamerepurjetajad ning luksusjahid, mis liiguvad tihti väljaspool mobiiltelefonivõrgu andmeside leviulatust. Apple kinnitas pressiavalduses, et on suutnud lahendada EPIRB sarnase lahenduse jaoks vajalike komponentide paigutamise mobiiltelefoni korpusse ning töötanud välja vastava tarkvara. «Ühendus on võimalik, kui telefon suunata otse satelliidi poole. Kuna satelliidid lendavad nii kõrgel, et on inimsilma jaoks enamasti märkamatud, oleme töötanud välja unikaalse rakenduse, mis juhendab, kuhu telefon suunata ning püsida ühenduses, kui satelliit edasi liigub. Nii ei ole seadmel suurt antenni vaja,» selgitas firma.