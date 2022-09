Taifuun Muifa sulges Ida-Hiina sadamad ja peletas laevad tormivarju

Eile tugevnes troopiline torm Muifa Ida-Hiinale lähenedes veelgi ning peaks rannikule jõudma täna, teatas Reuters. Tuuleiilid küündivad 48 meetrini sekundis ning ennustatakse, et torm võiks tugevneda. Torm tabab rannikut Wenlingi ja Zhoushani piirkonnas ning provintsivalitsused on käskinud Ningbo ja Zhoushani sadamad sulgeda.

Tormi Muifa eest sadamasse varjunud laevad Zhoushani piirkonnas Zhejiangis. TPX IMAGES OF THE DAY

Zhoushani piirkonna sadamatesse on tormivarju saabunud ligi 7 400 kauba- ja kalalaeva, peatatu on ka reisilaevaliiklus. Piirkonna saartelt on evakueeritud 13 000 turisti ning China Southern Airlines teatas, et on tühistanud 36 Shanghai lennujaamast väljuma pidanud lendu.