Poola avas laevakanali läbi Visla sääre, et vältida Kaliningradi veeteed

Jõgedest ja kanalitest koosnev siseveeteede võrgustik moodustab olulise osa Poola transpordisüsteemist. Visla laguuni äärsed piirkonnad ning tööstuslinn Elblag on kanalite kaudu küll ühendatud Gdanski sadamaga, kuid see marsruut Läänemerele oli palju pikem ja kulukam kui väljumine läbi Visla laguuni Venemaale kuuluva osa ja Baltiiski sadama.

«Täna me tõestame jälle, et Poola on tõsiseltvõetav riik. Keegi ei suuda meid selliste initsiatiivide ellu viimisel peatada, me viime lõpule, mille oleme kord alustanud,» vahendas Reuters Poola võimupartei liidri Jaroslaw Kaczynski sõnu kanali avamisel.