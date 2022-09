Lootsita jäävad Venemaa tankerid ohustavad mereliiklust Taani väinades

Läänemerd Atlandi ookeaniga ühendavate Taani väinade veetee on looklev ja kitsas, madala veega ning sageli ka tormine. Kõige kitsamas kohas on väina laius vaid neli kilomeetrit, ometi kulgeb läbi väinade suur osa Venemaa naftaekspordist, iga päev läbivad Taani väinasid kümned Venemaa toornaftat ning naftatooteid vedavad laevad.

Rahvusvaheline merendusorganisatsioon IMO ja taani valitsus soovitavad tungivalt, et meresõidu mõttes keerulise Taani väinade veetee läbimiseks peavad kõik laevad kasutama Taani riigi poolt tunnustatud lootsi teenuseid, eriti kehtib see tankerite kohta.

See aga tähendaks, et Taani väinade ohtliku laevatee peaksid ilma lootsita läbima ka laevad, mille kaptenitel pole selles piirkonnas sõitmise kogemust.

USA ametnikud on hoiatanud, et pigem peaksid ka India, Hiina ning teised riigid nõustuma Venemaa naftale hinnalae kehtestamisega ning lubama Läänemerest väljuvatel laevadel siiski lootsi kasutada, kirjutas Bloomberg.

Olukorra teeb keerukamaks Taani väinade veetee õiguslik staatus. 1857. aastal Kopenhaagenis Euroopa riikide ja Taani valitsejate vahel allkirjastatud konventsioon sätestas, et väinade rahumeelne läbimine peab olema lubatud kõigi riikide laevadele. Taani merendusadministratsioon teatas, et lähtuvalt rahvusvahelisest merendusõigusest ei saa Taani takistada tankerite liikumist Läänemerelt avamerele ning on ühtlasi kohustatud seda soovivatele laevadele lootsi võimaldama, kuna vastasel juhul on laevaõnnetuse ja keskkonnakatastroofi risk liiga suur.