Vormsi sadama laiendus suurendas sadama mahutavust üle kahe korra

Nüüd on jahisadamas kaks ujuvkaid, lisandus 39 meetri pikkune täisbetoonist ujuvkai käimispoomidega. Kai lõunaküljes on kolm, põhjaküljes 2,5 meetrit vett. «Igati sobilik suuremate aluste jaoks,» ütles Rohuküla ja Sviby sadamakapten Peeter Saar.

Betoonkai sise- ehk põhjakülg jäetakse terves pikkuses pardaga sildumiseks, et ka suuremad alused saaksid suvisel ajal lõunatuulte eest kaitstud kaikoha. Vana, betoonujukitel puidust kai, varustati torupoomidega. «Nii, et igal kaatril-paadil on oma lahter,» selgitas Saar.