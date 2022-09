Aegna laevaliin pikendab saare külastushooaega oktoobri alguseni

Suvekuudel oli täituvus väga hea tulenevalt heast ilmast. «Laev on väga hästi reisijate poolt vastu võetud ja meie enda tehtud küsitluste järgi hindab 90 protsenti reisijaid just laeva kiirust, ehk sõidule kuluva aja lühidust,» selgitas Spinnaker OÜ müügijuht Kaspar Eisel.

«Kõrgelt hinnatakse ka laeva salongi mugavust ning puhtust. Kui eelmised laevad on inimesed saarele viinud tunni ajaga, siis uue laevaga kulub reisiks vaid 20 minutit,» lisas Eisel.

Uus kiirlaev Vegtind mahutab kaks korda rohkem reisijaid ja on eelkäijast oluliselt merekindlam. Erinevalt eelmistest aastatest ei ole ära jäänud ühtegi reisi.

Hooaja lõpu seisuga on reisijate arv ligi 22 000 ehk siis 11 000 inimest on sõitnud edasi-tagasi. 2021. aastal teenindati Tallinna-Aegna-Tallinna liinil oli 9923 reisijat ehk 4962 inimest edasi-tagasi.

«Kokkuvõtteks saab öelda, et reisijaid on teenindatud üle kahe korra rohkem, samavõrra on suurenenud ka linna teenitav piletitulu, samas kui laevaliinil pidamiseks makstav dotatsioon on isegi veidi väiksem kui 2021. aastal,» lisas Eisel.

Pileteid saab osta eelmüügist kuni 30 minutit enne laeva väljumist. Laevale pääs ja kohapealne piletimüük algab 30 minutit enne reisi algust. Pileteid saab osta ja täpsem info väljumiste kohta on kättesaadav Spinnaker OÜ kodulehelt aadressil www.liinilaevad.ee.

Katamaraani Vegtind pikkus on 29 meetrit, laius kaheksa meetrit ja suurim süvis poolteist meetrit. Laeval on liikumispuudega inimestele kaldteed, laiemad uksed ja samuti invatualett. Vajadusel saab laev võtta pardale 3000 kilogrammi kaupu, mille tarbeks on eraldi lastiruum.

Aegna saar on kõigest kolme ruutkilomeetri suurune, jäädes Eesti saarte seas 17. kohale. Sõltuvalt aastaajast elab Aegnal püsivalt kolm kuni 12 leibkonda. Aegnat külastades ei pea piirduma lühikese väljasõiduga, sest saarel jätkub avastamist mitmeks päevaks.

Saare rannajoon on ligikaudu kümne kilomeetri pikkune ja vahelduvad rannikutüübid annavad rannaaladele kauni ilme, liivarannad vahelduvad moreenrandadega. Aegna on suures osas kaetud metsaga, mille vahele jäävad mitmed soolaigud, kohaliku loodusega tutvumiseks on saarel märgitud kolme- ja kuuekilomeetrine matkarada.