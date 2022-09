Valitsus otsustas moodustada riigilaevastiku

Laevastikku koondatakse politsei- ja piirivalveameti, transpordiameti, päästeamet, keskkonnaameti ja Eesti Loots AS-i veesõidukid, mis on praegu alakoormatud – keskmine kasutusmäär on 3,8 protsenti, samuti on veesõidukeid, mida üldse ei kasutata, teatas valitsuse pressiteenistus.