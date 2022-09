Euroopa energiakriis lõi maailmamere laevavedude hinnad langusse

Paljud Euroopa tootjad on juba teatanud toodangu kärpimisest, kuna energiahindade hüpe muudab tootmise ebarentaabliks, teatas Bloomberg. Eelkõige puudutab see väetiste, alumiiniumi ja taimeõlie tootmist, aga ka muid tööstusharusid. Tootmise vähenemisega kaasnev toorainevajaduse langus on kaasa toonud laevavedude hinna languse. 2020-2021 aastatel pandeemia tõttu rekordkõrgustesse kerkinud prahihinnad on hakanud langema, kuna laevadega veetavad kaubakogused on vähenenud ka Venemaa sadamatest.