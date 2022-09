Väikesaarte kalurid ei ole rahul püügivõimaluste vähendamisega

Liidu tegevjuht Ingvar Saare märkis kirjas, et riik soovib vähendada püügivõimaluste arvu eesmärgiga parandada kalavaru olukorda, kuna kõik muud võimalused kalavarude olukorra parandamiseks on ammendunud. Samas ei käsitleta tema sõnul eelnõus teisi kalavarusid vähendavaid mõjutegureid ning kalavaru ohustava kategooriana ei ole mainitud ka harrastuskalureid.

Liit leiab, et eelnõu sisulised põhjendused püügivõimaluse vähendamise vajaduse ja ainuvõimalikkuse osas on ebapiisavad, üldsõnalised ning põhendamata ja neid ei saa kasutada püsiasustusega väikesaarte püügivõimaluste vähendamisel.

Saare sõnul on meede, millega kalavaru seisu taastatakse, sisuliselt kaluritelt püügivahendite kasutamise võimaluse jõuline äravõtmine riigi poolt. «Esiteks, väikesaarte puhul vähendatakse ühe kaluri võrkude arvu üldjuhul umbes ühe võrgu võrra,» nentis Saare ning lisas, et tulemuseks väikesaarte kontekstis võib olla sama absoluutarv nakkevõrke. «Samuti jääb kalurile võimalus kasutada teise kalandusettevõtja püügivõimalusi paralleelselt enda omadega, mis tähendab, et eelnõu seletuskirjas loodetud eesmärki ei saavutata ning suureneb ainult bürokraatia kaluri töö tegemisel,» märkis liidu tegevjuht.

Liit leiab, et riigil on kaalumata võimalus vähendada püügivõimalusi nende turult väljaostmise kaudu, säilitades püügivahendite arvud kaluritele. «Juhul kui riigi eesmärk oleks tõepoolest püügivõimaluste arvu vähendamine, on sektorile valutuim ja riigimehelikuim viis teha seda tagasiostuprogrammi näol,» sõnas Saare ning lisas, et püügivõimaluse vähendamine jõuspositsioonilt ei ole õige, ega vasta kalandusettevõtja õigustatud ootusele.