Tallinn võõrustab Tall Ships Races 2024 regatti 1,7 miljoni euroga

Tallinn sõlmib lepingu üldjoontes samadel tingimustel, mis 2018. aastal sõlmitud leping 2021 aastal toimuma pidanud regati võõrustamiseks, seisab linnavalitsuse eelnõu seletuskirjas. Lisandunud on vaid meetmed, mis arvestavad ürituse ärajäämisega koroona tõttu. Lisaks tehakse Tallinnale korraldamisõiguse tasust soodustus 25 protsenti. Võõrustava sadama leping allkirjastatakse ingliskeelsena ning lepingu ingliskeelne versioon on ülimuslik mistahes tõlke suhtes. TSR merefestivali korraldamiseks on Läänemere sadamalinnade seas tihe konkurents vaatamata sellele, et korraldamisõiguse tasu on vähemalt 156 500 naelsterlingit ning korralduskulud on keskmiselt 2-5 miljonit eurot. Vastavalt Tallinna kandideerimistaotlusele on Tallinna TSR 2024 eelarveks kavandatud 1 700 000 eurot.